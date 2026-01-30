Referendum | Mulè ' da Saviano accusa di concorso esterno mafia per chi vota sì'
A Roma, il sottosegretario alla Difesa, Giuseppe Mulè, reagisce alle parole di Roberto Saviano. Quest’ultimo ha accusato chi voterà sì al referendum di concorso esterno in associazione mafiosa. Mulè commenta con sorpresa e critica queste dichiarazioni, definendole fuori luogo e prive di fondamento. La polemica tra i due prosegue, mentre il dibattito pubblico si infiamma su un tema che divide l’opinione pubblica.
Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Ci mancava l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per chi voterà sì al referendum. Ora c'è, notificata senza alcuno sprezzo del ridicolo agli elettori italiani da Roberto Saviano. Si aggiunge a un lungo elenco di altre nefandezze che commetterà chi voterà sì il 22 e 23 marzo. Ecco solo alcune di queste perle di stoltezza: il voto per la separazione delle carriere favorirà la deriva autoritaria del Paese, sovvertirà le istituzioni, segnerà la continuità con gli stragisti di Bologna e darà diritto a ricevere una tessera onoraria della loggia massonica P2". 🔗 Leggi su Iltempo.it
