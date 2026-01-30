Referendum | Mulè ' da Saviano accusa di concorso esterno mafia per chi vota sì'

A Roma, il sottosegretario alla Difesa, Giuseppe Mulè, reagisce alle parole di Roberto Saviano. Quest’ultimo ha accusato chi voterà sì al referendum di concorso esterno in associazione mafiosa. Mulè commenta con sorpresa e critica queste dichiarazioni, definendole fuori luogo e prive di fondamento. La polemica tra i due prosegue, mentre il dibattito pubblico si infiamma su un tema che divide l’opinione pubblica.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.