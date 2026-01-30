Referendum lo scivolone di Saviano che dimentica Falcone

Roberto Saviano ha fatto discutere con una dichiarazione che ha lasciato molti a bocca aperta. Durante un’intervista, ha affermato che se il sì al referendum passa, la lotta alla mafia si indebolirà. La sua frase ha scatenato reazioni contrastanti, tra chi sostiene che sia un’interpretazione troppo semplice e chi invece condivide le sue preoccupazioni. La polemica continua a tenere banco tra social e media, mentre si avvicinano le urne.

Sapete l'ultima? Se vince il sì al referendum si indebolisce la lotta alla mafia. Firmato: Roberto Saviano. Nell'allegra mostrificazione della riforma che introduce la separazione della carriere mancava questo argomento, il quale suona per quel che è: un insulto all'intelligenza degli italiani. Poderoso come l'articolessa con cui il fu autore di Gomorra sostiene la tesi. Che contiene una furbata: “le organizzazioni mafiose prosperano -scrive- quando l'azione giudiziaria è più fragile, più divisa, più isolata, più strumentalizzata a fini politici al solo scopo di generare sfiducia e indebolirla nel suo complesso”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum, lo scivolone di Saviano che dimentica Falcone Approfondimenti su Referendum Lotta Mafia Gratteri ci ricasca: cita ancora Falcone. Ma lo "manipola" per fargli dire No al referendum Altro scivolone di Gratteri su Falcone: «Non voleva le carriere separate». Ma cita un discorso in cui dice l’esatto contrario La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Referendum Lotta Mafia Argomenti discussi: Referendum giustizia e progetto Il diritto di avere diritti, la precisazione della Camera penale di Catanzaro; JUVENTUS-NAPOLI È GIÀ DECISIVA, SIA PER SPALLETTI CHE PER CONTE. L'allarme di Di Giuseppe: Referendum giustizia? Possibili brogli, attenzione a chi vota all'esteroC’è uno spettro che aleggia sul referendum, una questione di non poco conto. Il pericolo che dal voto degli italiani all’estero, che come noto avviene per corrispondenza, possano verificarsi dei brogl ... msn.com Referendum, schiaffo ai fuorisede: la destra boccia il voto per chi vive lontano da casaRespinti in commissione Affari costituzionali alla Camera gli emendamenti delle opposizioni. Combattiamo insieme l’astensionismo ma l’appello di Schlein a ... repubblica.it Il 22–23 marzo si vota il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Viene raccontato come un passaggio tecnico, interno alla giustizia. Ma ogni riforma della magistratura ha effetti concreti sugli equilibri di potere e sulla capacità dello Stato di in - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.