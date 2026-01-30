Referendum c’è il comitato per il Sì | Un gruppo senza cariche politiche

Un comitato spontaneo si schiera per il sì al referendum. Niente cariche politiche, solo un gruppo di cittadini che vogliono far sentire la loro voce. La loro immagine forte mostra la sagoma della Dea bendata, simbolo di giustizia, appoggiata sul Tricolore. È un segnale chiaro di come anche senza politici si possa organizzare una campagna.

L’immagine è potente e parla un linguaggio universale: la sagoma della Dea bendata, simbolo millenario di un’equità che non guarda in faccia a nessuno, stagliata sul Tricolore. È questo il logo scelto dal neonato "Comitato per il Sì al Referendum Costituzionale" di Castel San Pietro Terme, presentato ufficialmente dopo il deposito all’ufficio elettorale avvenuto il 4 dicembre. Una scelta non casuale, che punta a sottolineare l’imparzialità e la trasparenza, valori che il comitato intende porre al centro della consultazione prevista per il 20 e 21 marzo 2026. L’iniziativa nasce da un gruppo di cittadini – Cristina Baldazzi, Florio Baroncini, Manuel Caiconti, Barbara Calvi, Chiara Gardenghi, Monica Marzaduri, Elena Roncassaglia e Giacomo Zaniboni –, "uniti non da tessere di partito, ma dalla volontà di riportare il dibattito referendario su un piano civico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il direttore Tommaso Cerno è intervenuto al Tg4 per analizzare i principali temi della giornata, evidenziando come alcune sentenze politiche delle toghe rappresentino un elemento di richiamo per il comitato del sì nel contesto del referendum.

A Napoli nasce il primo Comitato per il “Sì” al referendum sulla giustizia, riunendo cittadini, professionisti e politici nel suggestivo contesto del Castel Capuano, simbolo storico del tribunale cittadino.

