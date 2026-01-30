Recupero del condominio I Gerani pronto il rilancio dopo vent' anni di abbandono e degrado

Dopo quasi vent’anni di abbandono, il condominio I Gerani in via Circonvallazione Nord-Est torna a vivere. L’amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente l’avvio dei lavori di recupero, un intervento che era stato promesso più volte ma mai realizzato fino ad ora. Ora, con un progetto che unisce il sociale, si cerca di risolvere i problemi di degrado e di crisi abitativa che da tempo affliggono il quartiere.

L'amministrazione comunale conferma l'avvio del percorso di recupero del condominio I Gerani, in via Circonvallazione Nord-Est: un intervento atteso da quasi vent'anni che oggi prende finalmente forma come risposta strutturale alla crisi abitativa, attraverso un progetto integrato di social.

