RB Lipsia-Mainz 05 sabato 31 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa domenica il RB Lipsia sfida il Mainz 05 in casa, dopo aver pareggiato contro il St. Pauli. La squadra di Werner non ha sfruttato l’occasione di allungare in classifica e ora deve riprendersi contro gli avversari di Mainz. La partita si gioca alle 15:30, e i tifosi aspettano una risposta forte dai loro.

Occasione sprecata per il RB Lipsia di Werner che pareggia contro il St. Pauli e lascia scappare l’Hoffenheim, ed è chiamato al riscatto nella sfida interna contro il Mainz 05. I Roten Bullen hanno concesso nel finale un rigore ai kiezkicker e il secondo posto ora rimane a 6 punti di distanza. Ad analizzare però la situazione da come era partita il tecnico ex. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su RB Lipsia Mainz

Ultime notizie su RB Lipsia Mainz

Pronostico RB Lipsia vs FSV Mainz 05 – 31 Gennaio 2026Nel contesto della Bundesliga, il confronto tra RB Lipsia e FSV Mainz 05 si giocherà il 31 Gennaio 2026 alle 15:30 nel suggestivo Red Bull Arena. Una sfida ... news-sports.it

RB Lipsia, ieri si è discusso dell'esonero di Rose. Decisivo il parere di KloppSe il suo addio in estate non è minimamente in dubbio, anche il presente di Marco Rose al Lipsia è appeso a un filo dopo la sconfitta per 2-1 di sabato contro il Mainz, che ha lasciato il club al ... tuttomercatoweb.com