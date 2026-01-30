Questa domenica il RB Lipsia torna in campo contro il Mainz 05 dopo il pareggio contro il St. Pauli. La squadra di Werner ha perso un’occasione importante e ora deve vincere per non perdere terreno in classifica. La partita si gioca alle 15:30 e i tifosi aspettano una risposta forte dai loro.

Occasione sprecata per il RB Lipsia di Werner che pareggia contro il St. Pauli e lascia scappare l’Hoffenheim, ed è chiamato al riscatto nella sfida interna contro il Mainz 05. I Roten Bullen hanno concesso nel finale un rigore ai kiezkicker e il secondo posto ora rimane a 6 punti di distanza. Ad analizzare però la situazione da come era partita il tecnico ex. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RB Lipsia-Mainz 05 (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su RB Lipsia Mainz

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su RB Lipsia Mainz

Argomenti discussi: Bayern Monaco - Augsburg in Diretta Streaming | DAZN IT; Il RB Lipsia demolisce il Magonza, Timo Werner chiude la partita con una tripletta; RB Leipzig vs FSV Mainz 05 Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 31-01-2026; Pronostico Lipsia-Mainz 31 Gennaio 2026: 20ª Giornata di Bundesliga.

Pronostico RB Lipsia vs FSV Mainz 05 – 31 Gennaio 2026Nel contesto della Bundesliga, il confronto tra RB Lipsia e FSV Mainz 05 si giocherà il 31 Gennaio 2026 alle 15:30 nel suggestivo Red Bull Arena. Una sfida ... news-sports.it

RB Lipsia, ieri si è discusso dell'esonero di Rose. Decisivo il parere di KloppSe il suo addio in estate non è minimamente in dubbio, anche il presente di Marco Rose al Lipsia è appeso a un filo dopo la sconfitta per 2-1 di sabato contro il Mainz, che ha lasciato il club al ... tuttomercatoweb.com

TODAY'S PREDICTION Leverkusen 2-0 W Bremen Bayern 4-0 Augsburg Frankfurt 1-3 Hoffenheim Heidenheim 2-3 Leipzig Mainz 1-1 Wolfsburg U Berlin 1-3 Dortmund Rennes 2-1 Lorient Le Havre 2-2 Monaco Marseille 3-1 Lens Como 2-0 Torino Fiorentina x.com