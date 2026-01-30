Un razzo cinese si è schiantato nell’Oceano Pacifico meridionale. La NASA e altre agenzie spaziali seguono da vicino la caduta di detriti che potrebbero finire sulla Terra. Per ora, nessun danno segnalato, ma l’allerta resta alta.

Razzo Zhuque-3 fuori controllo: impatto nell’Oceano Pacifico meridionale. Un razzo cinese fuori controllo si è schiantato nell’Oceano Pacifico meridionale, dopo aver generato un’allerta mondiale per il rischio di caduta di detriti spaziali sulla Terra. Secondo la US Space Force, il razzo sperimentale Zhuque-3 (ZQ–3 RB) è rientrato nell’atmosfera e si è schiantato alle 12:39 GMT, a circa 2.000 chilometri a sud-est della Nuova Zelanda. Allarme mondiale per la traiettoria imprevedibile dei detriti. Prima dello schianto, la traiettoria del razzo aveva creato forte preoccupazione tra le agenzie spaziali internazionali, a causa dell’impossibilità di prevedere con precisione il punto di rientro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Razzo cinese fuori controllo: allarme globale prima dello schianto nel Pacifico

Approfondimenti su Razzo Zhuque 3

Ultime notizie su Razzo Zhuque 3

Argomenti discussi: Oggi un gigante d’acciaio cinese si schianterà sulla Terra; Dove atterrerà il missile cinese: gli esperti restringono l'area e il momento specifico in cui potrebbe colpire la Terra; Un missile cinese fuori controllo potrebbe cadere sulla Terra sabato, sopra le zone popolate di New York, Madrid e Pechino.

Un razzo spaziale cinese da 11 tonnellate sta per schiantarsi sulla Terra: Rientro incontrollato, incertezze elevate. Le zone a rischio per l’impattoUn oggetto spaziale di oltre 12 metri sta per schiantarsi oggi sulla Terra. Escluso rischio per l'Italia ma alta incertezza sulla zona d'impatto ... ilfattoquotidiano.it

Razzo cinese vicino all'impatto con la Terra, ecco dove colpirà: le zone a rischio. Detrito di 11 tonnellate e 12 metri di lunghezzaE' previsto per venerdì 30 gennaio il rientro incontrollato in atmosfera del detrito spaziale ZQ-3 R/B: l'oggetto, che ha una massa ... msn.com

L’Italia è fuori dalla zona di impatto del detrito spaziale da 11 tonnellate. E' il secondo stadio del razzo cinese Zhuque-3 lanciato a dicembre #ANSA facebook

L’Italia è fuori dalla zona di impatto del detrito spaziale da 11 tonnellate. E' il secondo stadio del razzo cinese Zhuque-3 lanciato a dicembre #ANSA x.com