Raye rabbia e passione La superstar britannica stasera all’Unipol Arena

La superstar britannica Raye ha fatto irruzione sulla scena internazionale con grande rabbia e passione. Questa sera all’Unipol Arena ha conquistato il pubblico con il suo talento, vincendo ben sei premi ai Brit Award 2024. È la prima volta che un’artista ottiene così tante statuette in una sola edizione, e lei ha dimostrato di saper riempire i grandi spazi della musica dal vivo. La sua presenza si fa sentire forte, tra emozioni e energia.

Con 6 statuette conquistate ai prestigiosi Brit Award del 2024 – non era mai successo che nella stessa edizione un artista ne conquistasse così tante – Raye ha fato irruzione sulla scena del pop internazionale, affermandosi come una delle nuove star capaci di riempire i grandi spazi della musica dal vivo. Come l' Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove la cantante inglese si esibisce questa sera (ore 21), titolo del concerto ' This Tour May Contain New Music '. Ha solo 28 anni, una voce che ricorda quella di Amy Winehouse, una passione profonda per la cultura sonora afro americana, il blues e il soul in particolare, e in Italia è già stata ospite dell'edizione 2024 di Umbria Jazz.

