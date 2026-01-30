Ravenna Stasera a Perugia col dubbio Viola
Stasera il Ravenna si presenta a Perugia. La squadra ospite sfida un club che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio italiano, in uno stadio che di solito ospita le grandi del massimo campionato. La partita si preannuncia aperta, con i tifosi che aspettano di vedere come i biancazzurri reagiranno al blasone e all’atmosfera di uno stadio da serie A.
Contro il blasone, contro un club protagonista di pagine storiche del calcio italiano e in uno stadio da serie A. Ma anche contro la quartultima, in lotta per evitare i playout. È un Ravenna in cerca di continuità quello che, nell’anticipo di stasera, rende visita al Perugia (al ‘Curi’ fischio d’inizio alle 20.30; arbitro Renzi di Pesaro; diretta a pagamento su Sky). I giallorossi, secondi della classe a -7 dalla capolista Arezzo e a +5 sull’Ascoli, sono reduci dal successo casalingo contro il Guidonia. Successo – conseguito al 101’ – che ha permesso di interrompere una preoccupante striscia negativa, fatta di tre sconfitte esterne consecutive e da un pareggio casalingo nel derby col Forlì, oltre all’eliminazione dalla Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Pagelle Ravenna. Viola fa sudare i biancorossi, Luciani imbrigliato
Analisi della partita tra Ravenna e Forlì: Viola mette in difficoltà i biancorossi, mentre Luciani fatica a trovare spazio.
Ravenna Stasera a Perugia col dubbio ViolaIn campo alle 20.45. Da capire se Mister Marchionni rinuncerà all’ex Cagliari nell’undici di partenza. Assenti gli infortunati Donati e Motti ... ilrestodelcarlino.it
Il Ravenna venerdì sera a Perugia con 300 tifosi. Il mister e il caso Viola: «Devo fare delle scelte, ho 25 giocatori…»Saranno circa 300 i tifosi del Ravenna che saranno allo stadio Curi di Perugia per l'anticipo di venerdì sera (30 gennaio) del girone B del campionato ... ravennaedintorni.it
