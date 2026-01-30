Gli interisti non perdonano ad Antonio Conte. Dopo le recenti polemiche, sui social spuntano commenti duri: “Chieda scusa!” e “stracciaculismo ridicolo”. La tensione tra i tifosi e l’ex allenatore cresce, alimentata da alcune uscite pubbliche e risultati non convincenti. La polemica continua a infuocare la piazza nerazzurra, con molti che chiedono chiarimenti e altri che non esitano a usare parole dure. La situazione resta calda e pronta a esplodere ancora.

Ci sarebbe da girarci un film sul livore degli interisti verso Antonio Conte. Da “La grazia” a “Il livore”. Lo detestano. In realtà lo odiano. I giornali e i giornalisti interisti ne sono ossessionati. Libero – roccaforte editoriale interista – dedica decisamente più spazio a Conte che a Chivu, non c’è paragone. E ora che il Napoli è uscito dalla Champions, l’interismo editoriale non si tiene. Oggi a Libero e Giornale si accoda persino il Foglio con la penna nerazzurra di Maurizio Crippa che si lancia in un paragone tra il Conte del calcio e quello della politica. L’interismo editoriale sogna l’esonero di Antonio, un cazziatone a reti unificate di De Laurentiis, la sollevazione dei tifosi del Napoli contro Andonio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rassegna stampa del livore interista contro Conte: “Chieda scusa!”, “stracciaculismo ridicolo”

Approfondimenti su Inter Livore

