Rassegna pianistica al debutto Apre un concerto di Andrea Turini

L’Associazione Partenia - Centro Studi Vaccaj Cecchi Picciola ha dato il via al 2026 con un concerto di Andrea Turini. L’evento segna l’inizio di una stagione ricca di musica, incontri e dibattiti, che si protrarrà fino a maggio. La rassegna pianistica ha aperto la serie di appuntamenti, attirando pubblico e appassionati pronti a scoprire cosa riserva il nuovo calendario.

Un doppio apuntamento apre il 2026 dell' Associazione Partenia - Centro Studi Vaccaj Cecchi Picciola, che inaugura il nuovo anno associativo con un cartellone articolato da gennaio a maggio, tra musica, incontri di approfondimento e riflessioni su temi artistici e civici. Il via è affidato alla Rassegna Pianistica, con protagonista il pianista Andrea Turini, apprezzato esecutore e docente al Conservatorio Rossini. Il concerto è preceduto da due incontri introduttivi del ciclo "Dalla parte dell'ascoltatore", curati dal maestro Luigi Livi, dedicati a Claude Debussy e, in particolare, alla sua celebre raccolta pubblicata nel 1903 " Estampes ".

