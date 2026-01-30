Il governo siriano e le Forze democratiche siriane, guidate da un’élite curda, hanno firmato un accordo che mette fine a mesi di scontri nel nord-est della Siria. Dopo tanto caos, le parti tornano a parlare e cercano di ricostruire un dialogo che sembrava impossibile solo qualche tempo fa.

Il governo siriano e le Forze democratiche siriane, al comando di un’élite curda, hanno raggiunto un’intesa storica per porre fine a mesi di tensioni armate nel nord-est del Paese. L’accordo, annunciato ufficialmente il 30 gennaio 2026, prevede un cessate il fuoco immediato e una graduale integrazione delle forze curde nel tessuto istituzionale dello Stato siriano. L’obiettivo principale è la stabilizzazione della regione, teatro di scontri intermittenti dal 2012, quando il conflitto civile ha portato alla formazione di un’autonomia curda nel nord-est, con il sostegno di forze internazionali. Ora, per la prima volta da anni, Damasco ha riconosciuto formalmente il ruolo delle forze curde all’interno del quadro statale, segnando un punto di svolta nel rapporto tra il potere centrale e le comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapporto tra Damasco e leader curdi apre nuova fase di dialogo dopo mesi di tensioni armate

In Siria, è stato firmato un accordo di cessate il fuoco tra il governo di Damasco e le forze curde.

La situazione nel nord-est della Siria rimane critica e instabile, nonostante i recenti sviluppi politici.

