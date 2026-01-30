Rapporto Act Tank Sicilia 2025 | la Sicilia guida la crescita post-pandemica superando la media italiana

La Sicilia si conferma protagonista della ripresa economica italiana. Secondo il rapporto Act Tank, l’isola ha registrato un aumento del PIL del 9,3% tra il 2019 e il 2024, superando di gran lunga la media nazionale. La regione non è più solo una periferia, ma diventa un vero e proprio motore di crescita, capace di invertire il trend degli anni passati e di posizionarsi in cima alle classifiche di ripresa post-pandemica.

Non più periferia economica, ma motore di crescita per l'intero Paese. La Sicilia ribalta i paradigmi nazionali e si posiziona in cima alle classifiche per dinamismo post-pandemico grazie a un incremento del PIL del 9,3% tra il 2019 e il 2024: una performance record che stacca nettamente la media.

