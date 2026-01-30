Rapine ai rider a Seveso | tre minorenni arrestati dai carabinieri

Questa mattina i carabinieri di Meda hanno arrestato tre minorenni coinvolti in rapine ai rider a Seveso. I giovani, tra i 16 e i 18 anni, sono stati colti in flagranza di reato e portati in caserma. Due di loro sono residenti a Cesano Maderno, l’altro a Mozzate.

I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. Nuovi disagi in vista per i pendolari lombardi. Lunedì 2 febbraio 2026 è stato proclamato. Il marchio Armani contraffatto al centro di un maxi sequestro nel Sud Milano. Oltre 65mila. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Trenord rafforza in modo significativo il servizio ferroviario. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Rapine ai rider a Seveso: tre minorenni arrestati dai carabinieri Approfondimenti su Seveso Rapine Minacce, bottigliate in testa e rapine ai rider di Seveso: arrestati tre giovanissimi Tre giovanissimi sono finiti in manette a Seveso dopo una serie di episodi violenti. Catania, tre rapine in un’ora: arrestati due minorenni in flagranza Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Seveso Rapine Argomenti discussi: Rider nel mirino, sindacati: Aggressioni sempre più in aumento; Rider nel mirino: 'Aggressioni ai lavoratori sempre più in aumento, il prefetto ci convochi'. Rapine ai rider armati di coltello: tre minorenni arrestati dai CarabinieriLe vittime sarebbero state accerchiate, minacciate anche con un coltello e costrette a consegnare denaro, cellulari, effetti personali e carte di pagamento, una delle quali sarebbe stata successivamen ... mbnews.it Minacce, bottigliate in testa e rapine ai rider di Seveso: arrestati tre giovanissimiGli episodi risalgono all’11 maggio 2025, quando i tre finiti in carcere erano tutti minorenni. Si cercano altri componenti della baby gang ... msn.com Caccia al rider, denunce in aumento: i sindacati chiedono incontro al prefetto Iniziativa di Cgil, Filt e Nidil per tutelare i lavoratori che fanno le consegne a domicilio a Palermo, sempre più spesso vittime di scippi e rapine Leggi l’articolo completo al link nel prim - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.