Rapina con spaccata al ristorante | uno ladro resta in carcere l' altro subito rimpatriato

Due uomini coinvolti in una rapina al ristorante Kaiserkron di Bolzano resteranno divisi tra carcere e rimpatrio. Durante l’udienza di convalida, il giudice ha deciso che uno deve scontare la pena in Italia, mentre l’altro sarà rimpatriato in Tunisia. La rapina si è consumata con una spaccata, e ora le autorità cercano di capire se ci siano altri complici o dettagli ancora da chiarire.

Uno resta in galera in Alto Adige, l'altro viene rimpatriato in Tunisia: è la decisione presa lo scorso 28 gennaio durante l'udienza di convalida dell'arresto nei confronti dei due autori della rapina consumata ai danni del ristorante Kaiserkron di Bolzano.Nello specifico, il 29enne tunisino è.

