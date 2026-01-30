rania di giordania il doppio messaggio di compleanno per suo marito e suo figlio

Rania di Giordania ha pubblicato sui social due messaggi per festeggiare il marito e il figlio, entrambi nati il 30 gennaio. La regina ha condiviso foto e parole affettuose, sottolineando il legame speciale con le due figure. I festeggiamenti sono stati semplici, ma pieni di emozione, e hanno attirato l’attenzione dei follower.

Il Principe Hashem bin Abdullah e Abd Allah II di Giordania sono nati il 30 gennaio: padre e figlio sono stati celebrati da Rania di Giordania sui social, con un doppio messaggio di compleanno. Parole piene d’amore, ma soprattutto di orgoglio: Rania è una Regina e mamma orgogliosa dei suoi figli e del percorso che hanno intrapreso. Rania di Giordania, il messaggio di auguri per il marito e il figlio. Il 30 gennaio 2026 il Re Abdullah ha compiuto 64 anni; anche il figlio è nato lo stesso giorno e ha soffiato su ventuno candeline. A celebrare questo momento speciale per la Famiglia Reale di Giordania è stata Rania, che ha condiviso degli scatti e dediche sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

