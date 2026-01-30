Ubisoft ha pubblicato un breve teaser che ha fatto subito impazzire i fan di Rainbow Six Siege. Nel video si intravede un personaggio molto riconoscibile, e ora si sa che si tratta di Solid Snake, il celebre protagonista di Metal Gear. L’arrivo del personaggio apre nuove possibilità di gioco e ha già scatenato numerose reazioni su social e forum. La data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata, ma l’attesa cresce tra i giocatori.

Un breve teaser pubblicato da Ubisoft ha acceso l’attenzione della community di Rainbow Six Siege, rivelando l’arrivo di Solid Snake come nuovo operatore giocabile. Il filmato, essenziale ma ricco di riferimenti, mostra una comunicazione via codec tra Sam Fisher e l’iconico protagonista di Metal Gear Solid. Poche battute, una tensione crescente e un’immagine finale inequivocabile: Snake che emerge dalla nebbia, pronto all’azione. Il messaggio è chiaro e punta a creare attesa per un annuncio imminente. L’appuntamento è fissato per il 15 febbraio alle 17:00, quando Ubisoft svelerà anche la roadmap dell’Anno 11. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Rainbow Six Siege, un teaser rivela che Solid Snake sarà il nuovo operatore

Rainbow Six Siege X è stato nuovamente vittima di un attacco hacker, con alcuni giocatori bannati per 67 giorni.

15 febbraio 2026 Ore 17