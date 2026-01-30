RAI2 | Playlist – Domani ospiti Alexia Giusy Ferreri Tiromancino Rettore e Pino Strabioli

Domani alle 14 su RAI2 torna “Playlist”, con due appuntamenti diversi. In “Playlist live” ci sono Alexia, Giusy Ferreri e i Tiromancino, pronti a esibirsi davanti alle telecamere. Nel talk, invece, Rettore e Pino Strabioli discutono di musica e storie di palco. La trasmissione si conferma una finestra sulla scena musicale italiana, con ospiti che portano energia e ricordi.

RAI2:”PLAYLIST” A “Playlist live” ospiti Alexia, Giusy Ferreri e i Tiromancino E per “Playlist talk” Rettore e Pino Strabioli Sabato 31 gennaio alle 14.00 I Tiromancino sono tra i protagonisti di “Playlist live” condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, in onda sabato 31 gennaio alle 14.00 su Rai 2. Il gruppo presenterà il loro ultimo singolo “Gennaio 2016”, una ballata intensa e dalla forte impronta cantautoriale, attualmente su tutte le piattaforme digitali e anticipazione del nuovo album “Quando meno me lo aspetto”, in uscita il 6 febbraio. A seguire, Alexia, voce del pop italiano dagli anni ’90, proporrà un medley dei suoi grandi successi, canzoni che hanno scalato le classifiche nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Sabato sera su Rai 2, il programma “Playlist” ha messo in scena un mix di musica e chiacchiere.

