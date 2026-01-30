Ragazze Improva | l' improvvisazione teatrale al Carmen Town

Le Ragazze Improva portano l’improvvisazione teatrale al Carmen Town con lo spettacolo “Prospettive”. È un evento dal vivo dove niente è preparato, e tutto può succedere sul palco. Le ragazze dell’ABIT – Accademia Bresciana di Improvvisazione Teatrale, sfidano la scena con fantasia e spontaneità, regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

"Prospettive" è lo spettacolo di improvvisazione teatrale a cura delle Ragazze Improva di ABIT – Accademia Bresciana di Improvvisazione Teatrale, un'esperienza dal vivo in cui nulla è scritto e tutto può accadere. Il cuore dello spettacolo è il rapporto diretto con il pubblico: saranno infatti i suggerimenti degli spettatori a dare origine alle storie, che prenderanno forma sul momento attraverso personaggi, situazioni ed emozioni sempre diverse. Ogni replica è unica e irripetibile, costruita istante dopo istante sul palco.

