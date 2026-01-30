Quindicenne uccide dodicenne ha ammesso di averlo accoltellato a morte Birmingham sotto shock

Un quindicenne ha ammesso di aver ucciso a coltellate Leo Ross, un ragazzino di 12 anni, lo scorso gennaio a Birmingham. L’adolescente si è presentato davanti alla corte e ha riconosciuto di averlo colpito a morte mentre Leo tornava a casa da scuola. La città è sotto shock per questa tragedia.

A distanza di un anno dai fatti, un ragazzo di 15 anni ha riconosciuto davanti alla Birmingham Crown Court di aver ucciso a coltellate Leo Ross, un bambino di 12 anni, mentre questi tornava a casa da scuola nel gennaio 2025. L'imputato, la cui identità resta coperta per legge, aveva già ammesso davanti al giudice di essere responsabile della morte del dodicenne, colpito più volte all'addome durante un'aggressione fuori dall'area scolastica. La sentenza è attesa a breve.

