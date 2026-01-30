qui atalanta dea per risalire urge un altro passo e il fenerbahce torna su lookman

L’Atalanta si trova ancora in corsa in Champions, ma per risalire la classifica deve fare un passo avanti. Dopo aver raggiunto i playoff con il 15esimo posto, la squadra di Juric aveva alzato l’asticella, grazie alle vittorie a Marsiglia, Francoforte e contro il Chelsea. Ora, però, il Fenerbahce torna a puntare su Lookman, e i nerazzurri devono reagire per non rischiare di perdere terreno. La stagione continua a offrire sfide importanti, e l’Atalanta sa di dover alzare il ritmo

Amarezza Atalanta in Champions. Non delusione, perché i playoff raggiunti con il 15esimo posto rappresentavano il primo obiettivo stagionale nerazzurro, ma l’obiettivo è cambiato tra novembre e dicembre dopo le tre vittorie consecutive a Marsiglia (con Juric ), a Francoforte e contro il Chelsea, balzando al sesto posto con 13 punti. Ne sarebbero serviti altri quattro per accedere direttamente agli ottavi, oppure tre ma con una cinquina da rifilare all’Union St Gilloise. Che invece ha vinto e convinto. Dea fuori dai primi otto posti perdendo contro una squadra che ha chiuso 28esima, dopo un percorso non impossibile, affrontando cinque squadre su otto che hanno chiuso fuori dai primi 24 posti (Marsiglia, Francoforte, Bilbao e Slavia Praga) e una finita al 19esima (Bruges). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Atalanta torna in campo alla NewBalance Arena contro il Parma, dopo la sconfitta contro l’Athletic Bilbao.

