Questionario sui prof di sinistra il Pd | Atto gravissimo le istituzioni intervengano

Il Partito Democratico di Bergamo ha presentato un ordine del giorno per difendere le libertà nelle scuole. La proposta arriva dopo che è stato diffuso un questionario sui professori di sinistra, considerato dal Pd un atto gravissimo. Le altre forze politiche della maggioranza si sono unite per chiedere alle istituzioni di intervenire subito e tutelare il clima democratico e il pluralismo culturale nelle scuole della città. La discussione in consiglio comunale è prevista nei prossimi giorni.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Bergamo, in accordo con le altre forze politiche della maggioranza, ha presentato con urgenza un ordine del giorno che verrà discusso in una delle prossime sedute del consiglio comunale “a tutela della libertà d’insegnamento, del pluralismo culturale e del clima democratico nelle scuole di Bergamo”. La decisione è arrivata dopo la diffusione in città di volantini di Azione Studentesca, organizzazione legata a Fratelli d’Italia, che invita gli studenti a segnalare docenti considerati “di sinistra”. Francesca Riccardi, capogruppo del Pd in consiglio comunale del Comune di Bergamo, ha spiegato: “Portiamo in aula un ordine del giorno che non riguarda soltanto un episodio specifico ma tocca un tema molto più profondo: la qualità della nostra democrazia, la libertà della scuola e il clima culturale in cui crescono le nuove generazioni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Questa mattina, agli studenti del Liceo artistico e musicale ‘Canova’ è stato distribuito un questionario promosso da Azione Studentesca, il movimento giovanile legato a Fratelli d’Italia.

