Questa giacca non l’aveva mai indossata nessun artista nemmeno io perché non ci entro | Cremonini ‘presta’ a Lucio Corsi una casacca di Freddie Mercury

Cremonini ha prestato a Lucio Corsi una giacca storica di Freddie Mercury. Il cantautore bolognese ha raccontato di aver acquistato da Sotheby’s la stessa giacca indossata dal cantante dei Queen durante le registrazioni di “Bohemian Rhapsody” nel 1975. Nessuno, nemmeno lui, l’aveva mai indossata prima, perché non ci entrava. Ora, invece, questa casacca diventa parte di un piccolo scambio tra artisti, con Cremonini che la mette a disposizione di Corsi per una performance speciale.

Che Cesare Cremonini sia fan dei Queen è cosa nota, forse meno noto è il fatto che il cantautore bolognese abbia acquistato da Sotheby’s la giacca con cui Freddie Mercury ha registrato “ Bohemian Rapsody ” nei @rockfieldstudios in Inghilterra nel 1975. Una giacca che lui non ha mai indossato e il perché lo ha spiegato lui stesso ieri 29 gennaio, quando è passato a trovarlo in studio, a Bologna, Lucio Corsi: “Oggi il favoloso @luciocorsi è passato a trovarmi nei Logico Studio perché di passaggio a Bologna e ho approfittato per fargli indossare la giacca con cui Freddie Mercury ha registrato “Bohemian Rapsody” nei @rockfieldstudios in Inghilterra nel 1975. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cremonini ha fatto indossare a Lucio Corsi una giacca appartenuta a Freddie Mercury, creando subito un’onda di foto virali sui social.

