Liana Milella, giornalista di lungo corso, si fa ancora leggere con quel suo stile diretto e senza fronzoli. In un mondo giornalistico spesso avvolto da parole vuote, lei continua a regalare un brivido vero, raccontando senza paura e senza mezzi termini. Ora si trova al Fatto, un rifugio per chi, come lei, ha passato anni a seguire le gogne e le polemiche, e non rinuncia a farlo anche oggi, con la stessa passione di sempre.

Regala un brivido di vissuto leggere la signora Liana Milella, giornalista forcaiola a Panorama allorché (in genere il martedì sera) quel giornale mandava le bozze alla Procura di Milano per il nulla osta; è la stessa professionista assunta poi a Repubblica nei tempi beati in cui, quello del Fondatore, era il quotidiano capofila delle gogne; ora, inevitabilmente è finita al Fatto, il club dove si rifugiano povere forcaiole e poveri forcaioli anziani, come me, però sempre saturi tanto di tossine quanto di noia dell’anima. Ecco: leggere nonna Milella assatanata nel 2026 come da ragazza, quando si sentiva sposa di Davigo, amante di Di Pietro, sorella di Caselli e cugina di Zagrebelsky, è cosa che sa regalare quel niente di reattivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quel brivido di vissuto che si ha leggendo Liana Milella

L'intervista a Luigi Ferrajoli, giurista ed ex magistrato italiano: "Puntano a indebolire il Csm per aggredire i giudici". Di Liana Milella - facebook.com facebook