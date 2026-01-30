Questa sera, alle 21,20 su Rete 4, torna Quarto Grado con un nuovo episodio. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono il programma di approfondimento e informazione, pronto a raccontare le ultime notizie e i casi più recenti. Gli spettatori potranno seguire le interviste e le analisi dei fatti più caldi della settimana.

. Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro del programma ancora il femminicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma), uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate. Ma le zone d’ombra rimangono e tutta la verità sul delitto deve ancora emergere: per gli inquirenti, infatti, l’uomo potrebbe aver mentito sia sull’orario della morte che sul movente. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 gennaio 2026

Approfondimenti su Quarto Grado

Quarto Grado torna questa sera, 2 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4.

Quarto Grado torna questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21:20 su Rete 4.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Garlasco: La Reazione dei Poggi - Salotto Giallo #15

Ultime notizie su Quarto Grado

Argomenti discussi: Quarto Grado, anticipazioni 30 gennaio: le ultime notizie sui casi di Garlasco e di Federica Torzullo; Quarto Grado, anticipazioni stasera: Andrea Sempio per la prima volta in studio e gli aggiornamenti sul femminicidio di Federica Torzullo; Garlasco, la stretta su Andrea Sempio e processo all’orizzonte: la sua verità stasera in tv; Ore 14 Sera, il mistero su Garlasco si infittisce: Infante torna su delitto, movente e un presunto complotto.

Quarto Grado stasera in tv venerdì 30 gennaio su Rete 4: le ultime novità sul caso Garlasco e sull'omicidio di Federica TorzulloNuovo appuntamento con Quarto Grado, in onda questa sera - venerdì 30 gennaio - su Rete 4. Il programma di Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, parlerà degli ultimi aggiornamenti sul femminicidio di ... corrieredellumbria.it

Quarto Grado, Francesca Carollo intervista il pluriomicida Mario AlbaneseQuarto Grado: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in diretta con i casi di Anguillara Sabazia e Garlasco. Spazio allo speciale Carceri ... davidemaggio.it

Ci vediamo stasera a Quarto Grado. facebook

L’ultimo faccia a faccia tra Federica Torzullo e il marito è stato fatale. Forse l'uomo ha covato troppo a lungo rabbia e gelosia come dimostra un messaggio audio di settembre che vi facciamo sentire in esclusiva a #Quartogrado x.com