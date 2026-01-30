Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Oggi i prezzi dell’energia elettrica in Italia sono sotto i riflettori. Nel mercato libero, il valore di riferimento è il PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il prezzo di base all’ingrosso dell’energia. Questo dato influisce sui costi che le famiglie e le imprese devono affrontare ogni giorno. Le variazioni di questo prezzo possono portare a bollette più alte o più basse, a seconda dell’andamento del mercato. Molti si chiedono come cambierà il costo dell’energia nelle prossime settimane.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento principale per la formazione dei prezzi nel mercato libero. Analizzando i dati aggiornati al 30 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 139,42 euroMWh, pari a 0,139 €kWh. Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una certa volatilità, oscillando tra i 0,13 €kWh e i 0,17 €kWh nei periodi di picco. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore comprende, oltre al PUN, anche costi di commercializzazione, trasporto, tasse e oneri di sistema.

