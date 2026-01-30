Qualità dei servizi pubblici intesa tra Comune Ancona e consumatori

Il Comune di Ancona e le associazioni dei consumatori hanno firmato un accordo per migliorare i servizi pubblici. Le parti si impegnano a lavorare insieme per risolvere i problemi più sentiti dai cittadini e garantire una risposta più efficace alle loro esigenze. Nei prossimi mesi, si aspetta che vengano introdotte novità e miglioramenti concreti.

Il Comune di Ancona ha siglato un accordo con le associazioni dei consumatori per migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti ai cittadini. L’intesa, che entra in vigore immediatamente, rappresenta un passo significativo verso una gestione più trasparente e partecipata dei servizi essenziali, come il trasporto urbano, l’igiene ambientale, l’assistenza sociale e l’accesso ai servizi digitali. L’accordo è stato formalizzato in un incontro a porte chiuse tra l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, e rappresentanti di diverse associazioni di consumatori, tra cui Cittadinanzattiva e Adiconsum. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Comune di Ancona ha firmato un nuovo protocollo con le associazioni dei consumatori.

Un'intesa raggiunta ha portato alla revoca dello sciopero e del presidio nel settore dei servizi pubblici ambientali.

