Qualiano salvano un gattino ma crolla una parete | nuovo episodio in piazza Gabriele D’Annunzio

Questa mattina a Qualiano, un gattino era rimasto intrappolato in piazza Gabriele D’Annunzio. Mentre i residenti cercavano di salvarlo, una parete si è improvvisamente staccata e è crollata, ma per fortuna nessuno si è fatto male. La scena si è svolta in pochi secondi e ha creato panico tra chi era presente. La zona è stata subito messa in sicurezza mentre i soccorritori verificano eventuali danni.

Il salvataggio di un gattino finisce con il crollo di una parete: nessun ferito. Nuovo episodio a Qualiano, in piazza Gabriele D'Annunzio. Un gattino si era introdotto in un piccolo buco alla base di un fabbricato, restando incastrato all'interno della parete. Alcuni ragazzi presenti, sentendo i miagolii dell'animale, non hanno esitato a intervenire. Con mezzi di fortuna hanno iniziato a scavare per liberarlo. Durante le operazioni, però, è improvvisamente crollata una parte della parete del fabbricato, struttura che – secondo quanto emerso – era già stata oggetto di precedenti interventi. Per fortuna, non si sono registrati feriti.

