Putin envoy Dmitriev to travel to Miami meet members of Trump administration sources say

Kirill Dmitriev, inviato speciale di Vladimir Putin, partirà domani per Miami. La sua missione comprende incontri con funzionari dell’amministrazione Trump, stando a quanto riferiscono fonti vicine alla Russia. La visita, che si svolgerà nel fine settimana, segue le tensioni tra Mosca e Washington e potrebbe essere un tentativo di riavvicinamento o di dialogo. Le autorità americane non hanno ancora commentato i dettagli della visita.

MOSCOW, Jan 30 (Reuters) - Russian President Vladimir Putin’s special envoy, Kirill Dmitriev, will travel to Miami on Saturday for meetings with members of U.S. President. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Putin envoy Dmitriev to travel to Miami, meet members of Trump administration, sources say Approfondimenti su Putin Envoy Putin’s special envoy Dmitriev to travel to Davos, meet members of U.S. delegation, sources say Dmitriev, inviato speciale di Putin, si recherà a Davos questa settimana per incontri con rappresentanti di diverse delegazioni, tra cui quella degli Stati Uniti. Ucraina: Dmitriev, 'sostenitori guerra nel panico dopo telefonata Putin-Trump' Dopo la recente telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, i sostenitori della guerra in Ucraina hanno manifestato preoccupazione e incertezza. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Russian President Putin Sends a Signal To US President Trump on Ukraine Proposals | VERTEX Ultime notizie su Putin Envoy Argomenti discussi: Ukraine, negotiations and raids continue. Rutte: only US weapons help Kiev; Ukraine, Kiev-Moscow-US trilateral. Zelensky: 'Trump will give us patriots'. Putin envoy Dmitriev to travel to Miami, meet members of Trump administration, sources sayRussian President Vladimir Putin's special envoy, Kirill Dmitriev, will travel to Miami on Saturday for meetings with members of U.S. President Donald Trump’s administration, two sources with ... reuters.com Putin's envoy to crash Davos amid Trump-Zelenskyy deal talksThe Kremlin's top negotiator and Putin's confidant Kirill Dmitriev is to meet Trump team at Davos this week, casting doubt on the anticipated US-Ukraine agreement. View on euronews ... msn.com Una “tregua del gelo”. Ho personalmente chiesto a Putin di non bombardare Kiev e varie altre città per una settimana. Lui ha dato l’ok e, lasciatemelo dire, è stato molto gentile”. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, ieri, durante la riunione di Gab facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.