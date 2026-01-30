Dopo un lungo scambio nel terzo set degli Australian Open, Alexander Zverev si è infuriato con gli arbitri per aver concesso un medical time-out a Carlos Alcaraz. Il tedesco ha protestato vivacemente, chiedendo di proteggere i due giovani giocatori e mettendo in discussione la decisione. La scena ha acceso ulteriormente la tensione tra i due, lasciando tutti con il fiato sospeso.

“È incredibile che venga curato per i crampi, li proteggete sempre”. Alexander Zverev non ha preso benissimo la decisione di concedere il medical time – out a Carlos Alcaraz nel terzo set vinto dal tedesco nella semifinale degli Australian Open. Ma riepiloghiamo: Alcaraz aveva vinto i primi due set, ma nel terzo ha iniziato ad accusare i crampi per il caldo e la stanchezza. Ha perso il set al tie – break, ma precedentemente aveva chiesto l’intervento del medico per ricevere le prime cure sul 5-4. Intervento concesso dal supervisor che ha mandato su tutte le furie Alexander Zverev: questo perché non è consentito un medical time-out per crampi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Proteggete sempre quei due ragazzi, è incredibile”: lo sfogo di Zverev dopo il medical time-out concesso ad Alcaraz

Carlos Alcaraz chiede un medical time out per i crampi durante la semifinale degli Australian Open contro Zverev.

Questa mattina a Melbourne Carlos Alcaraz ha dovuto interrompere il match contro Zverev per un crampo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

