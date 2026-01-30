Nintendo annuncia un nuovo evento per giovedì 5 febbraio. La casa giapponese si concentrerà su giochi di terze parti e annunci inediti, puntando a sorprendere i fan con novità e collaborazioni. La data si avvicina e i giocatori aspettano con curiosità di scoprire cosa presenterà Nintendo in questa occasione.

Nintendo annuncia un nuovo evento dedicato alle collaborazioni con publisher esterni, in programma per giovedì 5 febbraio. L’evento, chiamato Nintendo Partner Direct, si distingue dai tradizionali Direct perché si concentra esclusivamente sui giochi sviluppati da terze parti, segnando un passo strategico nel rafforzamento dell’ecosistema software della piattaforma ibrida. L’attenzione si sposta così sulle produzioni di grandi studi internazionali, un cambio di rotta rispetto agli anni precedenti in cui Nintendo ha privilegiato i titoli interni. L’evento arriva in un momento cruciale per la nuova generazione di Switch, con la Switch 2 che ha già registrato 4,4 milioni di unità vendute negli Stati Uniti entro la fine del 2025, il lancio più rapido nella storia della console. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prossimo evento Nintendo in arrivo con focus su giochi di terze parti e annunci inediti

Approfondimenti su Nintendo Event

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nintendo Event

Argomenti discussi: Un nuovo Nintendo Direct sarebbe in arrivo: spuntano data e dettagli presunti sull'evento; Ancora rumor sul nuovo Nintendo Direct: un noto insider svela la possibile data; Tomodachi Life: Una vita da sogno – Novità in arrivo grazie a un Direct dedicato; Un nuovo Nintendo Direct è in arrivo secondo un leaker.

Un nuovo Nintendo Direct potrebbe essere imminenteL’evento in streaming sarà incentrato esclusivamente sui titoli sviluppati da studi esterni, secondo diverse fonti del settore. msn.com

Nintendo Direct Partner Showcase in arrivo la prossima settimana?Secondo l’insider NateTheHate la prossima settimana si svolgerà il primo Nintendo Direct e dovrebbe trattarsi di un Nintendo Direct Partner Showcase. L’insider ha affermato che si prevede che lo spett ... vgmag.it

Tomodachi Life sbarca su Switch e Switch 2 ad aprile Nintendo ha fornito uno sguardo dettagliato su Tomodachi Life: Una vita da sogno, in arrivo il prossimo 16 aprile. Sebbene il titolo fosse già stato presentato in precedenza, l'evento odierno ha permesso di - facebook.com facebook

Tomodachi Life sbarca su Switch e Switch 2 ad aprile - (Adnkronos) - Nintendo ha fornito uno sguardo dettagliato su Tomodachi Life: Una vita da sogno, in arrivo il prossimo 16 aprile. Sebbene il titolo fosse già stato presentato in precedenza, l'even x.com