Pronta l’area di regimazione di via Cimatti

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, annuncia che l’area di regimazione delle acque di via Cimatti è pronta e già in funzione. L’opera si trova tra via Cimatti, via San Martino e il fiume Lamone, e ora serve a gestire meglio le acque in caso di pioggia intensa. Isola ha comunicato la notizia sui social, confermando che l’intervento è stato completato e che la nuova struttura è operativa.

"L'area di regimazione delle acque di via Cimatti, già operativa, è completa". Così il sindaco di Faenza Massimo Isola ieri attraverso i propri canali social riguardo l'opera realizzata tra via Cimatti, via San Martino ed il fiume Lamone. Si tratta della concretizzazione della 'disobbedienza istituzionale' che il primo cittadino annunciò il 24 settembre del 2024, all'indomani del terzo evento calamitoso che colpì l'abitato di Faenza. "Si tratta di un importantissimo intervento strutturale per la riduzione del rischio idraulico in città - ha proseguito il sindaco Isola -. Effettuate anche le ultime cesellature in fatto di pendenze dei terreni, manca un ultimo intervento, già programmato: l'installazione delle pompe fisse, posizionate sulle piattaforme in cemento già pronte.

