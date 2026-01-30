Pronostico Sampdoria-Spezia | è l’ora della rivincita

Domani si gioca il derby ligure tra Sampdoria e Spezia, una sfida importante per entrambe le squadre. A novembre, lo Spezia aveva vinto in casa della Samp, ma adesso la partita si presenta come un’occasione per i blucerchiati di ottenere una rivincita. I tifosi sono in attesa di vedere se la squadra di casa riuscirà a ribaltare il risultato e a rilanciare le proprie speranze in classifica. La partita si potrà seguire in tv e streaming, con i pronostici che indicano un match aperto e combattuto

Sampdoria-Spezia è una partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Alla fine del mese di novembre lo Spezia contro la Samp, in questo derby ligure, era riuscito a prendersi una vittoria che sembrava potesse cambiare le sorti della stagione. Nel mentre le cose sono cambiate. Anche se non più di tanto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Entrambe lottano ancora per la salvezza, ma i blucerchiati hanno mostrato, almeno, alcuni segnali importanti di ripresa che possono tornare utili. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sampdoria-Spezia: è l’ora della rivincita Approfondimenti su Sampdoria Spezia Pronostico Sampdoria-Entella: la rivincita è immediata La partita tra Sampdoria e Entella, valida per la ventesima giornata di Serie B, rappresenta una rivincita attesa dopo la storica vittoria dell’Entella nel derby del 17 ottobre. Pronostico Sampdoria-Virtus Entella: la rivincita è immediata La sfida tra Sampdoria e Virtus Entella, valida per la ventesima giornata di Serie B, rappresenta una possibile rivincita dopo la recente vittoria storica dell'Entella nel derby del 17 ottobre. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sampdoria Spezia Argomenti discussi: Pronostico Sampdoria-Spezia: analisi, quote e consigli; Pronostici Sampdoria-Spezia: Statistiche, Analisi, Dove in TV 31.01.2026 Serie B; Pronostici Avellino-Cesena: Statistiche, Analisi, Dove in TV 31.01.2026 Serie B; Pronostici Padova-Monza: Statistiche, Analisi, Dove in TV 01.02.2026 Serie B. Pronostico Sampdoria vs Spezia – 31 Gennaio 2026La sfida di Serie B tra Sampdoria e Spezia in programma il 31 Gennaio 2026 alle 19:30 sul prato del prestigioso Stadio Luigi Ferraris promette intensità e ... news-sports.it Sampdoria Spezia, si avvicina il derby ligure! Un dato fa riflettere i blucerchiati: cosa emergeSampdoria Spezia, è sempre più vicino il match in programma al Ferraris! Ecco a cosa devono prestare attenzione i doriani: il dato Il 31 gennaio, alle 19:30, si accenderà il riflettore sulla sfida t ... sampnews24.com | MATCHDAY! Catanzaro - Sampdoria 17:15 Amazon Prime Video Italy / DAZN Italy / LAB Channel Scrivici il tuo pronostico e il marcatore x.com QUIZ BLUCERCHIATO Scrivi nei commenti il tuo pronostico di Catanzaro-Sampdoria con i nomi degli eventuali marcatori Blucerchiati Il primo che indovinerà vincerá 2 biglietti di Gradinata Nord per la prossima partita interna contro lo Spezia, offerti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.