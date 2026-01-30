Pronostico Leeds-Arsenal | non perdono dal 2000

Sabato alle 16, Leeds e Arsenal si sfidano nella ventiquattresima giornata di Premier League. Da oltre venticinque anni, l'Arsenal non perde in trasferta contro il Leeds, un dato che rende questa partita particolarmente interessante. L'ultimo ko risale al novembre del 2000, e da allora i Gunners hanno collezionato solo pareggi e vittorie in trasferta contro i Leeds. I tifosi sono curiosi di scoprire se questa striscia continuerà o se sarà il momento di cambiare rotta.

Leeds-Arsenal è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Da venticinque anni, era il novembre del 2000 (anche se nel mezzo ci sono stati solamente 8 incontri), l'Arsenal non perde in trasferta sul campo del Leeds. Una legge, quella dei Gunners, che anche nel pomeriggio di sabato dovrebbe essere rispettata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché l'Arsenal, dopo la sconfitta della scorsa settimana contro lo United, altri passi falsi non è che se li possa permettere.

