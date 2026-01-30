Pronostico Lazio-Genoa | la striscia negativa nei precedenti può terminare

La partita tra Lazio e Genoa si gioca venerdì sera alle 20:45, nella ventitreesima giornata di Serie A. La Lazio cerca di mettere fine a una lunga serie di risultati negativi contro il Genoa, che ha spesso portato scompiglio nelle sfide passate. I biancocelesti sono determinati a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico, mentre i liguri vogliono continuare la buona serie e migliorare la loro posizione in classifica. La gara promette emozioni e un match combattuto fino all’ultimo minuto.

Lazio-Genoa è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una partita certamente speciale per l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, che da giocatore – ma anche da tifoso romanista – ha vissuto in maniera sempre molto intensa la rivalità con la Lazio, affrontata in innumerevoli derby con gli scarpini ai piedi ma anche da tecnico della Roma due anni fa. L'ex centrocampista giallorosso inizia però ad avere un rapporto particolare con quella che da novembre è la sua nuova tifoseria: domenica scorsa non è di certo passata inosservata la sua esultanza – con tanto di scivolata sotto la Gradinata Nord – al termine della strepitosa rimonta sul Bologna (da 0-2 a 3-2) che ha permesso al Grifone di fare un altro passettino verso l'obiettivo stagionale, la salvezza.

