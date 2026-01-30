Pronostico Espanyol-Alaves | la vincono nel secondo tempo

Questa sera l’Espanyol cerca di interrompere una striscia negativa di quattro settimane senza vittorie. La partita, valida per la ventiduesima giornata della Liga, si gioca venerdì. Si prevede che il risultato possa arrivare nel secondo tempo, quando le squadre si saranno fatte più incisive. I tifosi sono già in attesa di scoprire se l’Espanyol riuscirà a portare a casa i punti necessari per risollevare il morale.

Espanyol-Alaves è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Quattro settimane senza vittorie. Il 2026, per l’Espanyol, che comunque ha mantenuto la quinta posizione in classifica, non è sicuramente iniziato nel migliore dei modi. Parliamo di una squadra che ancora non ha gustato i tre punti nel nuovo anno solare. Che non sia la volta buona? (AnsaFoto) – Ilveggente.it Di certo la classifica direbbe questo, visto che l’Alaves (che nelle ultime tre ne ha vinte due) è quindicesimo, un solo punto davanti la zona rossa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

