Prof ’di sinistra’ | il caso al Canova | Il questionario? È un errore

Questa mattina, agli studenti del Liceo artistico e musicale ‘Canova’ è stato distribuito un questionario promosso da Azione Studentesca, il movimento giovanile legato a Fratelli d’Italia. La circolare ha suscitato subito polemiche tra insegnanti e genitori, che considerano il questionario un errore e chiedono chiarimenti. La scuola ancora non ha commentato ufficialmente, mentre gli studenti si dividono tra chi partecipa e chi preferisce non rispondere.

Una circolare contenente il questionario promosso da Azione Studentesca – movimento giovanile legato a Fratelli d'Italia – è stata diffusa agli studenti del Liceo artistico e musicale 'Canova'. Il modulo, promosso in tutto il Paese e veicolato anche attraverso volantinaggi, viene presentato come un'indagine sulla condizione della scuola ma include una domanda che invita a segnalare presunti casi di propaganda politica da parte di docenti 'di sinistra'. A segnalare la vicenda è stata è la Cgil Flc provinciale: "A livello nazionale – spiega Alexander Fiorentini, segretario generale – abbiamo denunciato che si tratta di una vera e propria forma di schedatura, o comunque la stesura di liste basate sulle opinioni politiche, cosa che contrasta con i princìpi democratici su cui si fonda l'intero sistema educativo pubblico.

