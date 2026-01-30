Prodotti tipici dalla Moldavia venduti abusivamente dai bus turistici a Torino Vallette | maxi-multa e materiale sequestrato

Nella mattinata di oggi, gli agenti della polizia locale di Torino hanno scoperto un nuovo caso di vendita abusiva di prodotti tipici moldavi nel parcheggio di corso Ferrara, alle Vallette. I controlli sono scattati dopo i soliti segnalazioni e hanno portato al sequestro di merce e a una maxi-multa nei confronti di alcuni bus turistici coinvolti. Si tratta di un fenomeno che si ripete dopo otto mesi, con venditori che cercano di aggirare i controlli e mettere in vendita prodotti senza autorizzazione.

A distanza di otto mesi dall'ultimo episodio, nel parcheggio di corso Ferrara a Torino si è ripetuto il fenomeno dei prodotti tipici provenienti dalla Moldavia venduti in modo del tutto abusivo. Per questo, per due conducenti di autobus provenienti da quel Paese, è scattata una maxi-sanzione da 4.150 euro ciascuno, che tra l'altro hanno pagato immediatamente. La contestazione di avere un trasporto internazionale di merci extra-Unione Europea senza autorizzazione. Le violazioni sono state riscontrate venerdì 23 gennaio 2026 dagli agenti del reparto sicurezza stradale integrata e del reparto polizia amministrativa della polizia locale.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Prodotti Moldavia Nuova maxi multa a Ryanair per aver "pregiudicando servizi turistici ai consumatori" L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Ryanair con oltre 250. Soccavo: Panifici “illuminati” abusivamente. 2 titolari denunciati dai Carabinieri, oltre 3 tonnellate di prodotti sequestrati Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Prodotti Moldavia Argomenti discussi: Prodotti tipici dalla Moldavia venduti abusivamente dai bus turistici a Torino Vallette: maxi-multa e materiale sequestrato. Ue: elimina dazi su prodotti agricoli Moldavia ancora soggetti a tariffeMILANO (MF-DJ)--Altri prodotti agricoli moldavi dovrebbero presto arrivare sui mercati europei senza dazi. La Commissione europea ha proposto oggi un regolamento che consente un migliore accesso ... milanofinanza.it Sono in corso di svolgimento a Torino le riprese del nuovo film di Marco Bechis, “Ritorno a Buenos Aires”, coproduzione internazionale Italia–Brasile con Adriano Giannini protagonista. Le scene torinesi prendono vita tra l’Aula Bunker delle Vallette e il - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.