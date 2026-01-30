Procuratore Viola | Convenzione con Inps a contrasto delle irregolarità sul lavoro

Il procuratore Viola ha annunciato una nuova convenzione tra la procura di Milano e l’Inps per combattere le irregolarità sul lavoro. L’obiettivo è rafforzare i controlli e prevenire infiltrazioni criminali, che rappresentano un rischio sempre più concreto nel settore. Viola ha spiegato che la collaborazione mira a mettere in campo strumenti più efficaci per individuare e contrastare le illegalità, proteggendo così i lavoratori e la regolarità delle imprese.

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Quando si parla di lavoro "siamo di fronte al rischio di infiltrazioni criminali, anche di particolare rilievo, che dobbiamo contrastare con tutta la nostra forza. Formalizziamo un'intesa che porta verso l'applicazione e l'attuazione concreta di modelli virtuosi sulla base di un rapporto di collaborazione consolidato con l'Inps, già attivo da tempo, che ci ha consentito di perseguire con particolare efficacia fenomeni criminali esistenti sul territorio, in materia di lavoro nero e di caporalato. Abbiamo tutti il dovere di perseguire questo fine di legalità. Sono certo che otterremo risultati ancora più positivi, in applicazione di questo protocollo".

