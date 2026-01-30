Prime parole da presidente della Fiorentina per Giuseppe B Commisso | Porteremo la squadra al livello che Firenze merita

Giuseppe B. Commisso si presenta ufficialmente come nuovo presidente della Fiorentina. Dopo aver preso il posto del padre Rocco, promette di portare la squadra al livello che merita Firenze. Le sue prime parole sono chiare e dirette: vuole far crescere il club, puntando a risultati più ambiziosi e a rinforzare l’identità viola. La piazza aspetta di vedere come si tradurranno queste intenzioni sul campo.

FIRENZE – Prime parole da presidente della Fiorentina per Giuseppe B. Commisso, che ha preso il posto del padre Rocco in settimana. In vista la difficile trasferta a Napoli al Diego Armando Maradona. Ecco la lettera integrale Questa è la prima volta che mi rivolgo a voi come presidente dell'Acf Fiorentina e voglio iniziare esprimendo la mia più sincera gratitudine a tutti. In questi ultimi giorni, io e la mia famiglia siamo stati profondamente colpiti dall'affetto straordinario, dal calore e dalla vicinanza che abbiamo ricevuto. Mio padre, Rocco B. Commisso, è stato un grande uomo: buono con tutti, molto diretto, profondo nei suoi valori e dotato di una grande umanità.

Giuseppe Commisso lascia Firenze dopo aver trascorso le ultime ore in città con la madre Catherine.

Giuseppe Commisso promette di riportare la Fiorentina ai livelli che merita.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

