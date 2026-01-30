Prima riunione Consiglio regionale | sindacati manifesteranno a Bari per il petrolchimico

Questa mattina a Bari si terrà la prima riunione del Consiglio regionale della Puglia. I sindacati Failm e Cobas hanno già annunciato che manifesteranno davanti alla sede per protestare contro la crisi occupazionale al petrolchimico di Brindisi. La tensione tra lavoratori e aziende cresce, e i sindacati chiedono risposte subito.

BRINDISI - I sindacati Failm e Cobas organizzano un sit-in davanti la sede del Consiglio regionale della Puglia per la grave crisi occupazionale che investe il petrolchimico di Brindisi. Appuntamento lunedì 2 febbraio a partire dalle ore 9, in concomitanza con la prima riunione dello stesso.

