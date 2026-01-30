Questa mattina il Corriere dello Sport apre con una intervista a Saelemaekers, che parla di Allegri. Il giocatore del Milan dice che l’allenatore è diverso dagli altri: riesce a cambiare la testa ai suoi giocatori. Saelemaekers sottolinea l’importanza del rapporto con Allegri e come questo influisca sulla sua prestazione in campo. La squadra si prepara alla prossima sfida, sperando di continuare il momento positivo.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva ad Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan. Il belga loda le qualità del suo allenatore, Massimiliano Allegri e parla di tanti altri temi interessanti legati all'attualità rossonera. Spazio, quindi, al commento di Panathinaikos-Roma 1-1 e Maccabi Tel-Aviv-Bologna 0-3, partite della 8^ e ultima giornata della Fase Campionato dell'Europa League 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Corriere dello Sport: "Milan, Saelemaekers: 'Allegri è speciale, lui ti cambia la testa'"

In primo piano sul Corriere dello Sport di oggi, domenica 11 gennaio 2026, la sfida tra Fiorentina e Milan.

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 16 dicembre 2025, apre con le ultime novità sul mercato del Milan, tra rinnovo di Saelemaekers fino al 2031 e l'arrivo di Füllkrug.

