Sabato 31 gennaio si tiene la Veglia diocesana, seguita dalle Messe di domenica 1° febbraio. Don Antonioli invita a guardare il mondo con gli occhi dei più piccoli e a riscoprire la gioia di vivere, mettendo al centro l’importanza dei bambini e della loro innocenza.

LA GIORNATA. Sabato 31 gennaio la Veglia diocesana e domenica 1° febbraio le Messe. Don Antonioli: «Guardiamo il mondo con gli occhi dei più piccoli». «Non saremo giudicati da quante volte sbagliamo, ma da quanta luce diffondiamo attorno a noi». Don Giorgio Antonioli, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della Famiglia, schiude questa perla nella sua riflessione per la 48ª Giornata nazionale per la vita, che si celebra ogni anno la prima domenica di febbraio. Un inno alla generatività che provoca ancora di più oggi, in tempi di evidente denatalità. Senza negare che i problemi economici - dal lavoro «povero» alla casa «precaria» - incidono sulla scelta di «mettere su» famiglia, per far germogliare la primavera demografica forse però serve prima di tutto recuperare «la gioia per la vita nascente». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Ecodibergamo.it - «Prima i bambini! Torniamo a gioire per la vita che nasce»

