La prima domenica di febbraio, Roma apre le sue porte alla cultura. I musei civici e le aree archeologiche saranno gratuiti per tutti, invitando residenti e visitatori a scoprire le meraviglie della città senza spendere un centesimo. È un’occasione per avvicinarsi alla storia e all’arte di Roma, senza barriere né costi.

Domenica 1° febbraio Roma rinnova l’appuntamento con la cultura accessibile, offrendo l’ingresso gratuito a musei civici e aree archeologiche in occasione della prima domenica del mese. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, permette a cittadini e turisti di visitare senza biglietto alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e artistico della Capitale. A essere coinvolti sono i musei del Sistema Musei di Roma Capitale e numerose aree archeologiche cittadine. Tra queste, l’ Area Sacra di Largo Argentina, il Circo Massimo e i Fori Imperiali, visitabili con accesso libero per tutta la giornata, secondo gli orari stabiliti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Prima domenica del mese, musei gratis a Roma: il 1° febbraio cultura aperta a tutti

Approfondimenti su Roma Musei

Il 1° febbraio a Roma si potrà visitare gratuitamente una selezione di musei e siti archeologici del Sistema Musei di Roma Capitale.

La prima domenica di febbraio porta una buona notizia a Palermo e provincia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Musei

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Domenica 1° febbraio musei e siti archeologici gratuiti; Il 1° febbraio torna l’appuntamento con la Domenica al Museo; Musei gratis la prima domenica del mese: tutti i luoghi aperti a Palermo e provincia il primo febbraio; Domenica 1° febbraio 2026 ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma.

Domenica al museo di febbraio 2026: musei gratis a Milano e in LombardiaDomenica primo febbraio 2026, in quanto prima domenica del mese, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali garantiscono l’ accesso gratuito a tutti i visitatori in occasione ... mentelocale.it

Patrono e prima domenica del mese: week end a ingresso libero ad Ago ModenaChe Cultura: A San Geminiano anche visite guidate gratuite alle mostre Abitare il tempo e L’oca gigante e altre meraviglie ... lapressa.it

DOMENICA 1 FEBBRAIO -PRIMA DOMENICA DEL MESE - INGRESSO GRATUITO - facebook.com facebook

Come ogni prima domenica del mese il MANVerona vi aspetta per il consueto appuntamento con #domenicalmuseo manverona.cultura.gov.it/eventi/ #MiC #museitaliani @MiC_Italia x.com