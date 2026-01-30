Oggi il prezzo del gas naturale al metro cubo si mantiene stabile dopo settimane di variazioni. I consumatori cercano ancora aggiornamenti quotidiani, perché il costo dell’energia influisce molto sulle bollette. La volatilità dei mercati energetici rende difficile prevedere cosa succederà nei prossimi giorni.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente del gas naturale è una delle informazioni più ricercate dai consumatori, soprattutto in un periodo di volatilità dei mercati energetici. Sapere quanto costa un metro cubo di gas significa poter stimare con maggiore precisione la propria spesa in bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per la tua bolletta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 30 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato riferito a Ottobre 2025, ultimo aggiornamento disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Ultime notizie su Prezzo Gas

Argomenti discussi: Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Prezzi gas ed elettricità in Italia: i dati riassuntivi del 2025; Prezzi di luce e gas in calo: è il momento di cambiare e risparmiare. Ecco come; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 20 gennaio 2026.

Il prezzo del gas apre in rialzo a 39,10 euro al megawattora(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Avvio in rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano alle tensioni geopolitiche tra Usa e Iran e ... notizie.tiscali.it

Prezzo del gas in Europa, sfondata la quota dei 40 euro: non succedeva da marzo 2025Prezzo gas Europa Le riserve dell'Unione Europea scendono sotto il 49% a causa del gelo e dell’incertezza geopolitica, mentre ... energiaoltre.it

Metro Peluche Rosa Codice: 94440 - Prezzo: 6,5 € Per disponibilità ed acquisto: https://www.secondamanina.it/ricerca_prodotti/rivolidescrizione_prodotto&title=94440 - facebook.com facebook

Quanto costa oggi un metro cubo di gas Il prezzo aggiornato quotidianamente è una delle informazioni più ricercate da famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta del gas e sulle spese domestiche. Sapere quanto si paga oggi per un… x.com