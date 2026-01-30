Precipitato dal B&B Muore ex banchiere ucraino Si indaga per omicidio

Un uomo è morto questa mattina in un bed and breakfast vicino alla città. Si tratta di Alexander Adarich, un ex banchiere ucraino. Le forze dell’ordine stanno indagando per omicidio. Sul suo corpo ci sono segni di violenza: escoriazioni sui polsi, tracce che fanno pensare che sia stato legato, e altri segni sul volto e sul collo che suggeriscono una colluttazione e un strangolamento. La scena fa pensare a un’aggressione violenta, ma le indagini continuano per chiarire cosa sia realmente successo.

Le escoriazioni sui polsi fanno ipotizzare che Alexander Adarich sia stato legato. E altri segni sul volto e sul collo lasciano pensare che sia stato pure picchiato e poi strangolato. Elementi che sembrano andare in un'unica direzione, in attesa dell'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni: il cinquantaquattrenne ucraino – con trascorsi alterni da banchiere (dal successo travolgente al crac altrettanto fragoroso) e un presente da top manager della società immobiliare Alfaro Real Estate con sede in Lussemburgo e con interessi pure in Francia e a Cipro – è stato ucciso nel tardo pomeriggio di venerdì scorso prima di essere buttato dal quarto piano dello stabile signorile di via Nerino 8 per simulare un suicidio.

