Prato | la questura rafforza i controlli sul territorio

La questura di Prato ha deciso di aumentare i controlli nelle zone più frequentate e delicate della città. Polizia ed Esercito stanno lavorando insieme per presidiare meglio il territorio e prevenire problemi di sicurezza. Le forze dell’ordine hanno rafforzato la presenza nelle aree considerate più a rischio, in attesa di un miglioramento immediato della situazione.

Prato, 30 gennaio 2026 – Controlli intensificati sul territorio e presenza rafforzata nelle aree più sensibili della città: a Prato entra in una nuova fase il piano di sicurezza coordinato dalla Prefettura, che vede impegnati Polizia ed Esercito nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure". Negli ultimi mesi le attività di controllo hanno ricevuto un ulteriore impulso, con un aumento dei servizi straordinari e della presenza di operatori nelle zone urbane maggiormente esposte al rischio di reati. Le aree monitorate vengono individuate sulla base dell'analisi della geolocalizzazione dei fenomeni criminosi e delle segnalazioni arrivate dai cittadini, anche attraverso esposti formali.

