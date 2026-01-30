Prati Torino è diventato ufficiale. La società ha pubblicato il comunicato e condiviso l’annuncio sui social, confermando il trasferimento. I tifosi granata ora aspettano di capire cosa cambierà nel loro team con questa novità.

Calciomercato Lazio: rebus Romagnoli, già scelto il sostituto in caso di partenza. Chi arriverà in biancoceleste, ultimissime Alisson Santos Napoli, accelerata degli azzurri per l’attaccante. Chi è, le cifre e la formula dell’operazione con lo Sporting CP Mercato Milan: mossa decisiva per il rinnovo di Maignan, lo sviluppo delle ultime ore non lascia più dubbi! Cosa sta accadendo Calciomercato Inter: sondaggio del Liverpool per Dumfries, la risposta dei nerazzurri non si è fatta attendere. Novità importanti Fiorentina, il nuovo presidente Giuseppe Commisso: «Onereremo mio padre Rocco. Firenze ci ha accolto a braccia aperto, colpiti dal vostro affetto» Formazioni ufficiali Lazio Genoa: le scelte di Sarri e De Rossi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Prati Torino, ora è ufficiale: comunicato e dettagli del colpo – FOTO

Approfondimenti su Prati Torino

Il West Ham ha ufficializzato l'acquisto di Taty Castellanos dalla Lazio, confermando la conclusione del suo trasferimento.

L'Atalanta ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Giacomo Raspadori a titolo definitivo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Prati Torino

Argomenti discussi: Calciomercato Cagliari, Prati lascia i rossoblù: accordo con il Torino; Serie A, Calciomercato Torino – C’è l’accordo per Prati: tutti i dettagli; Torino in chiusura per l'arrivo di Prati dal Cagliari, la formula e le cifre; Dal Nord Ovest - Auto si ribalta e poi finisce nei prati, paura sulla Torino - Aosta.

Cagliari-Torino: per Prati in granata sarebbe pronto un quadriennalePotrebbe risolversi nelle prossime ore il dialogo tra Cagliari e Torino su Matteo Prati: il centrocampista si sarebbe già accordato con i granata. calciocasteddu.it

Prati Torino, domani in programma le visite mediche! I dettagliPrati Torino, Orazio Accomando ha dato degli aggiornamenti: programmate le visite mediche per il centrocampita. I dettagli Il calciomercato entra nella sua fase più calda e il Torino mette a segno un ... cagliarinews24.com

Fatta per Matteo Prati al Torino in prestito con diritto di riscatto facebook