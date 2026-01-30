Potere di rappresentanza sul libretto postale | come assegnare la delega con sicurezza

In Italia, molte persone usano ancora il libretto postale per risparmiare. Recentemente, si sono fatti più richieste per assegnare la delega a qualcun altro. È importante sapere come fare questa operazione in modo sicuro, evitando errori o truffe. Con i passaggi giusti, si può delegare la gestione del conto senza problemi, garantendo che tutto sia chiaro e sotto controllo.

Il libretto di risparmio postale, uno strumento di deposito coniato nel 1875 e tuttora diffuso in Italia, continua a svolgere un ruolo centrale nella gestione del risparmio personale. Nonostante l'espansione dei servizi digitali, molti titolari – soprattutto tra le fasce più anziane o chi non si sente a proprio agio con le piattaforme online – si affidano ancora al canale fisico presso gli sportelli Poste Italiane. In queste situazioni, la delega rappresenta una soluzione legale e sicura per autorizzare un terzo, di fiducia, a operare sul proprio libretto. Il potere di rappresentanza, rilasciato in forma scritta, consente al delegato di effettuare operazioni come prelievi, versamenti, richieste di estratto conto e, in alcuni casi, la chiusura del libretto, sempre entro i limiti stabiliti dal titolare.

