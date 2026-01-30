Questa mattina sono iniziati i lavori di restauro dei portoni dei due ingressi di Poste in via Locatelli e via Masone. Il cantiere è partito e nei prossimi giorni si passerà alla fase dell’impianto idraulico, anche se ancora non si sa quando finiranno i lavori. La riparazione dei portoni fa parte di un intervento più ampio che, una volta concluso, prevede anche il restauro della vasca ornamentale.

IL CANTIERE. L’intervento sui due ingressi di via Locatelli e via Masone è iniziato. Prossimo step l’impianto idraulico, ma non c’è certezza sui tempi. Per l’estate pronta una nuova zona con 13 postazioni di lavoro e open space. Lavori in corso allo storico Palazzo delle Poste tra le vie Locatelli e Masone a Bergamo. Terminerà entro il 30 gennaio, secondo i piani, la ricollocazione nella sua sede di uno dei due portoni in legno e vetro dell’ingresso. Era stato mandato in restauro. Al suo posto, a coprire lo spazio vuoto, per lunghi mesi erano stati messi dei pannelli in legno. Nei prossimi giorni in restauro andrà l’altro portone, quello principale, affacciato su via Masone e in cima alla scalinata: è in condizioni piuttosto degradate per l’usura del tempo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Poste, restauro dei portoni in corso. Poi toccherà alla vasca ornamentale

Approfondimenti su Poste Portoni

Il Napoli sembra aver superato il difficile periodo di infortuni che ha caratterizzato la prima metà della stagione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Poste Portoni

Poste, restauro dei portoni in corso. Poi toccherà alla vasca ornamentaleIL CANTIERE. L’intervento sui due ingressi di via Locatelli e via Masone è iniziato. Prossimo step l’impianto idraulico, ma non c’è certezza sui tempi. Per l’estate pronta una nuova zona con 13 ... ecodibergamo.it

Inaugurato il restauro dei portoni d’ingresso della CattedraleArezzo, 11 ottobre 2025 – È stato inaugurato il restauro dei tre portoni di ingresso della Cattedrale di Arezzo. L’intervento, ha previsto la pulitura delle superfici dei portoni lignei, la revisione ... lanazione.it

14/1/26.Un artistico bassorilievo del volto di Cristo sofferente si può ammirare(anche se con una certa difficoltà per la spessa inferriata che lo scherma)nel capitello posto sulla parete sud dell'edificio che ospita le Poste. Meriterebbe un restauro; da verificare l'a x.com

Aperta ufficialmente la mostra “Tiziano e il Paesaggio. Dal Cadore alla Laguna: la Pala Gozzi e la Sommersione del Faraone”. Per la prima volta, nel 450° anniversario dalla sua scomparsa, due opere monumentali di Tiziano Vecellio vengono poste in dialogo - facebook.com facebook